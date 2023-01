Football et géographie : La grosse boulette de Ronaldo lors de sa présentation

«Je ne me préoccupe pas de ce que disent les gens. C'est bon de venir ici, j'ai battu tous les records en Europe et je veux en battre quelques autres ici». Cristiano Ronaldo a été présenté par son nouveau club saoudien d'Al-Nassr lors d'une conférence de presse en grande pompe, mardi. L'arrivée de la méga-star du football portugais est en effet un coup énorme pour sa nouvelle équipe, et le pays qui l'accueille.