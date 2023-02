Formule 1 : La grosse bourde des mécaniciens d’Aston Martin

Lors du premier passage par les stands de Fernando Alonso, les mécaniciens ont été trop brusques au moment de soulever et de reposer la voiture sur le sol. Ce qui ne devait être qu’un simple pit stop d’entraînement, comme les écuries en font des dizaines durant la saison, s’est transformé en raté monumental, puisque le fond plat de la voiture s’est cassé. Résultat, le pilote espagnol a été contraint de sortir de son véhicule et d’attendre que le personnel d’Aston Martin répare les dessous de la monoplace. Une opération pas toute simple, qui a pris plus d’une demi-heure, faisant ainsi perdre de précieux tours de test à l’écurie britannique. Des semaines à entendre qu’il faudrait compter sur Aston cette saison, tout ça pour une voiture qui rend l’âme le matin et une autre qui se fait maltraiter l’après-midi…