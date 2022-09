Au Luxembourg: La grosse galère des Français en quête de passeport

«Désastre», «catastrophique», «jamais disponible». Un petit détour par les commentaires Google sous la page de l'ambassade de France au Luxembourg illustre la défiance des citoyens français vis-à-vis de leurs services consulaires. Depuis plusieurs mois, les Français du Grand-Duché connaissent les pires difficultés à obtenir un rendez-vous pour renouveler leurs pièces d'identité. Une situation «inacceptable» pour Romain*, interrogé par L'essentiel: «Il y a dix ans, j'avais récupéré mon passeport en un coup de fil. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à le demander! Certaines personnes ont été empêchées de partir en vacances à cause de ce problème».

Une situation malheureuse que «regrette» Patrick Soutif, consul adjoint, interrogé par L'essentiel. «C'est un souci général qui ne concerne pas que notre ambassade, lié notamment au ''rattrapage'' des années Covid». La conséquence aussi de la mise en place de la nouvelle carte d'identité. En comparaison à 2019, les demandes pour les cartes nationales d'identité ont bondi de 33% et celles pour les passeports de 22% sur l'ensemble du réseau consulaire.

Le Luxembourg, huitième pays du monde en termes de population française (58 000 personnes, +14% depuis 2019), est particulièrement concerné. «D'autant plus qu'il s'agit d'une population qui voyage beaucoup, et que nous sommes amenés à traiter des demandes frontalières de Français de Belgique ou d'Allemagne». Une charge de travail importante pour les sept personnes mobilisées à l'ambassade, qui font «leur maximum». «Contrairement à ce que certains pensent, on ne se tourne pas les pouces», assure Patrick Soutif.