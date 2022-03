Selon un élu américain : «La grossesse est rare s'il s'agit de véritable viol»

Un élu républicain a suscité une tempête de critiques aux États-Unis après avoir suggéré que lorsqu'une femme est victime d'un «véritable viol» elle tombe rarement enceinte.

Expliquant son opposition complète (y compris en cas de viol) à l'avortement, Todd Akin, membre de la commission des Sciences de la Chambre des représentants et candidat au poste de sénateur du Missouri pour l'élection de novembre, a déclaré sur la chaîne KTVI dimanche: «De ce que j'entends de la bouche des docteurs, la grossesse après un viol est très rare (...) S'il s'agit d'un véritable viol, le corps de la femme essaie par tous les moyens de bloquer tout ça». «Dans les cas où ça ne se passe pas comme ça, je pense qu'il devrait y avoir des représailles. Mais la punition doit retomber sur le violeur et non l'enfant», a ajouté Akin, qui a déjà été élu six fois au Congrès et est soutenu par la mouvance ultraconservatrice du "tea party".