Luc Schiltz: «La Guerre des Lulus»: «Le titre du film m'a fait rire»

L’essentiel: Comment êtes-vous arrivé dans «La Guerre des Lulus»?

Luc Schiltz: J’ai été contacté par Bidibul Productions. On a fixé un rendez-vous à Paris pour rencontrer le réalisateur Yann Samuell. Nous avons parlé du personnage mais c’était avant tout une belle rencontre humaine. Et j’ai appris la bonne nouvelle, que j’étais pris pour ce rôle.

Le message humaniste vous a-t-il parlé?

Bien sûr. Et on ne se doutait pas qu’une guerre allait éclater, peu de temps après, à nos portes. Ce qui fait d’autant plus de sens à la sortie du film. Je n’étais pas convaincu au départ par le fait d’adapter une BD, mais je les ai lues et les ai trouvées très bien. Et elles se retrouvent dans un film très humain, touchant mais aussi violent.

Des thématiques actuelles sont intégrées.

Oui, il y a le contexte historique, et à l’intérieur de tout ça, des thématiques très actuelles y sont amenées assez subtilement. Ça aurait pu devenir très didactique mais ça reste dans l’évolution des personnages, dans l’histoire, ça forme un tout.

Comment s’est passé le tournage?

C’était en octobre et novembre 2021. Nous avons tourné dans la région où la guerre a éclaté, dans les Hauts-de-France, vers Saint-Quentin. Un lieu où l’on peut sentir l’histoire. C’était un gros tournage, avec une grande équipe, mais j’avais rarement senti autant de sérénité, avec une ambiance très chaleureuse et familiale.

C’est votre projet francophone le plus important à ce jour?

Ça sera défini par le nombre d’entrées ( rire). J’avais également joué dans «L’outsider», qui parlait de l’affaire Kerviel. C’était un autre genre, et il n’avait pas très bien fonctionné à sa sortie. «Astérix & Obélix» sort début février, donc on a de la concurrence! J’espère que les gens y prendront plaisir et viendront nombreux.

Le titre du film interpelle au Luxembourg. Qu’en avez-vous pensé?

Ça m’a fait rire, d’autant que mon prénom s’y prête aussi. En effet, il y a un petit clin d’œil, même si je ne sais pas si les producteurs du film, à Paris, en sont conscients. Il n’y a aucun lien, ce ne sont pas les Lulus (NDLR: terme péjoratif désignant les Luxembourgeois) qui vont en guerre. Mais ce serait drôle que des personnes aillent le voir en pensant que c’est une histoire de Luxembourgeois.

Votre maîtrise parfaite des langues est un vrai atout.

C’est une niche évidente, déjà quand j’étais à Bruxelles, j’ai souvent joué des rôles où il fallait parler allemand. C’est un réel atout et une opportunité permettant une ouverture vers l’étranger. Mais j’espère aussi avoir des rôles qui s’intéressent seulement à une seule langue.

Qu’avez-vous prévu pour 2023?