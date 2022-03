La guerre des mots fait rage entre Obama et McCain

En évoquant la «stupide». politique de l'administration Bush, reprise par les républicains, les partisans d'Obama enveniment les relations entre les deux candidats.

Avec un vocabulaire légèrement plus mesuré, l'ancien maire républicain de New York Rudolph Giuliani, surnommé "le maire de l'Amérique" pour avoir géré l'après-11-Septembre, a accusé Barack Obama, "presque sur tous les dossier, d'avoir une approche beaucoup plus douce, un approche défensive, pour combattre le terrorisme". L'élection présidentielle de novembre offrira un choix: "voulons-nous être en défense ou à l'offensive contre le terrorisme", a ajouté M. Giuliani lors d'une conférence téléphonique.

John McCain et Barack Obama ne cessent de s'attaquer sur ce sujet depuis que la Cour suprême a reconnu la semaine dernière que les terroriste présumés détenus à Guantanamo, certains depuis plus de six ans, avaient le droit de saisir la justice civile. M. McCain a vivement dénoncé cette décision, qui a au contraire été saluée par M. Obama et les démocrates.