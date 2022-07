Projet de Super Ligue : La guerre du foot européen s'invite au Luxembourg

LUXEMBOURG – En voulant sanctionner les clubs à l'initiative de la Super Ligue en 2021, l'UEFA «abuse-t-elle de sa position dominante?» La question va être débattue lundi et mardi par la justice européenne au Grand-Duché.

AFP

En voulant sanctionner les clubs mutins à l'initiative de ce tournoi privé et semi-fermé, qui prétendait supplanter les coupes d'Europe existantes, l'UEFA «abuse-t-elle de sa position dominante», elle qui régule le foot européen tout en organisant la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence? C'est de cette question, soumise l'an dernier à la CJUE par un juge madrilène saisi par les promoteurs de la Super Ligue, que débattront en début de semaine les magistrats de Luxembourg, avant de la trancher fin 2022 ou début 2023.

La bataille peut sembler obsolète, puisque l'ébauche de Super Ligue - lancée en fanfare en avril 2021 avec un degré de préparation qui demeure mystérieux - a capoté en 48 heures face à la fureur de nombreux supporters et la menace de mesures politiques. Trois des douze formations rebelles - le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin - refusent certes de renier le projet, mais les neuf autres ont été échaudées par le tollé général, et le Paris SG comme le Bayern Munich ont dès le départ refusé de s'y joindre.

Au delà du football

L'UEFA, qui avait infligé aux neuf repentis des sanctions financières légères en contrepartie de leur engagement à ne pas recommencer, a de son côté suspendu l'enquête disciplinaire ouverte contre les trois irréductibles en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Mais le Real, le Barça et la Juve restent menacés d'exclusion des compétitions européennes et, surtout, le spectre d'un tournoi privé hante le football européen depuis bien trop longtemps pour ne pas resurgir un jour, peut-être sous une forme plus aboutie.

L'enjeu dépasse de loin le cadre de la Super Ligue, et même du football: les instances sportives ont-elles toute latitude pour défendre leurs intérêts d'organisateur, alors que le droit de la concurrence - tout comme la libre-circulation des personnes invoquée en 1995 dans l'arrêt Bosman - est un pilier de la construction européenne? Un point est déjà acquis: la CJUE appliquera à l'UEFA les deux critères classiques de sa jurisprudence, confirme Ben Van Rompuy, professeur assistant de droit de la concurrence à l'Université de Leiden.

Il faut d'abord que les mesures prévues par l'instance - dont le récent règlement de juin soumettant à son autorisation tout tournoi ou «alliance» de clubs en Europe - aient «un objectif légitime», ce qui ne devrait guère poser de difficulté «quand le bon fonctionnement du football de compétition en Europe est en danger», estime M. Van Rompuy.

«Proportionnalité des sanctions que l'UEFA et la FIFA voulaient imposer»

L'UEFA fait en particulier valoir son modèle sportif basé sur des compétitions ouvertes, assorti d'un système de redistribution des recettes pour financer le sport de masse. «La question la plus importante est la proportionnalité des sanctions que l'UEFA et la FIFA voulaient imposer», complète le juriste, un critère fondamental pour estimer l'éventail possible de représailles. Appuyée par la FIFA, l'UEFA avait ainsi menacé d'exclure des compétitions internationales les joueurs participant à une Super Ligue, une arme certes dissuasive mais d'une rare sévérité, et qui pourrait être explicitement écartée par la Cour.

Par ailleurs, les commentateurs espèrent que la CJUE «clarifiera la manière dont une fédération sportive doit garantir une égalité d'opportunités: par exemple, doit-elle privilégier ses propres événements sur le calendrier? À quel point son obligation de non-discrimination est stricte?», s'interroge Ben Van Rompuy.