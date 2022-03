Pédagogie, images choc et désinformation : La guerre en Ukraine est la première «TikTok War»

La guerre en Ukraine fait bouillonner le réseau social TikTok de contenus dont le jeune public ne perd pas une miette.

«Il ne me reste que l’ironie»

Pour autant, «la limite n’est plus claire entre ce sur quoi on peut plaisanter et ce qui peut blesser les gens», reconnaît cette dessinatrice aux cheveux mauves et roses. Marta Vasyuta a doublé le nombre de ses abonnés en un mois et Valeria Shashenok l’a triplé. «Je ne tire aucun profit de ce que je fais», assure la première. Il y a déjà plus de dix ans que guerres et révolutions s’invitent sur les réseaux sociaux, mais TikTok apporte encore davantage de spontanéité et draine un public plus jeune que YouTube ou Facebook. «TikTok joue un rôle vital, parce que c’est là que la majorité de la jeune génération s’informe», selon Chris Dier, professeur d’histoire dans un lycée de la Nouvelle-Orléans et lui-même TikTokeur.