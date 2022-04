Au Luxembourg : La guerre en Ukraine va plomber croissance et finances

Yuriko Backes transmettra le document à la Commission européenne d'ici la fin de la semaine. Editpress

C'est un exercice annuel traditionnel mais c'était une première pour Yuriko Backes: la ministre des Finances a présenté ce mercredi aux députés le Programme de stabilité et de croissance (PSC) 2022. Une feuille de route qui sera transmise à la Commission européenne d'ici la fin de la semaine. Et si l'exercice était réjouissant en 2021, il l'est nettement moins pour l'année en cours.

«Le PSC que j’ai présenté aujourd’hui s’inscrit dans un contexte préoccupant et hautement incertain», a-t-elle indiqué. «En dépit des éclaircissements sur le front de la pandémie, et suite au redressement des finances publiques depuis l’année dernière, on est désormais confronté à une nouvelle crise».

1,4% de croissance

Un PIB en hausse de 6,9%, un taux de chômage à 4,7% au plus bas depuis 15 ans... «Cette amélioration économique et budgétaire enregistrée aurait dû se poursuivre», note la ministre, mais «l’invasion par la Russie de l’Ukraine à partir du 24 février secoue profondément l’économie mondiale».

Et le Luxembourg ne sera pas épargné. Le Statec a révisé la perspective de croissance à la baisse de deux points à 1,4% en 2022 et ne voit pas une croissance dépasser les 3% à moyen terme. Les mesures décidées pour aider les ménages et les entreprises à faire face vont coûter un total de 1,3 milliard d'euros, soit 1,7% du PIB. Ce qui n'est pas sans conséquences sur les finances publiques.

Retour à l'équilibre en 2026

Après un déficit historique de l’ordre de -2,2 milliards d’euros ou -3,4% du PIB en 2020, les finances des administrations publiques s'étaient redressées en 2021 avec un solde de +650 millions d’euros ou +0,9% du PIB. Elles vont replonger dans le rouge en 2022, avec un déficit envisagé de -0,7% du PIB, les recettes n'augmentant que de 4,3% quand les dépenses bondiront de 8,3%.