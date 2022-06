Invasion de l'Ukraine: La guerre est désormais concrète pour l'économie luxembourgeoise

Des difficultés d'approvisionnement

Un dernier chiffre qui n'est pas inquiétant après des hausses importantes en janvier et février (+5,7% et +1,3%). «Si les carnets de commandes de la construction semblent demeurer bien remplis, il reste néanmoins que le contexte actuel est susceptible de renforcer les difficultés d'approvisionnement en matériaux, et donc d'allonger les délais de production», alerte le Statec.

La place financière commence à tanguer

Secteur de l'emploi très dynamique

L'inflation reste haute (+7% au Luxembourg en avril, +7,4% dans la zone euro) et «les pressions devraient rester élevées, du moins à court terme», selon le Statec. Toujours la faute aux problèmes d'approvisionnement et à la hausse des prix des matières premières qui se répercutent sur toute la ligne de production, jusqu'au consommateur. Les secteurs de l'hébergement et de la restauration sont particulièrement touchés et vont subir «de multiples chocs» à cause des hausses de l'énergie, des produits alimentaires et de la main-d'œuvre. Le Statec indique que les tarifs dans les hôtels, les restaurants et les cafés ont déjà bondi de 5,5% sur un an.