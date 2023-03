Étude : La guerre fait mal au portefeuille des ultra-riches

«L'année dernière, la crise ukrainienne a alimenté la crise énergétique européenne et gonflé une inflation déjà en plein essor. En conséquence, 2022 a vu l'un des mouvements à la hausse les plus prononcés de l'histoire des taux d'intérêt», selon Liam Bailey, responsable mondial de la recherche chez Knight Frank.

L'Europe plus impactée

L'Europe a connu la plus forte baisse, avec une diminution de 17% de ces fortunes, suivie de l'Australasie (-11%) et des Amériques (-10%). L'Afrique et l'Asie, en comparaison, ont subi les baisses les plus faibles (respectivement -5% et -7%).