Soudan: La guerre fait rage, les négociations piétinent

Sans eau ni électricité, avec des stocks de nourriture quasiment à sec et de moins en moins d’argent en poche, ils survivent sous une chaleur écrasante grâce à des réseaux de solidarité entre voisins et proches. Le réseau téléphonique ou internet va et vient au gré des efforts des compagnies de télécommunications qui peinent à trouver du carburant pour faire tourner les générateurs.

Plus de 750 morts

Les combats opposent depuis le 15 avril les camps du chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhane et du patron des redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) Mohamed Hamdane Daglo, qui avaient pourtant mené ensemble un putsch en 2021. Les nombreuses trêves annoncées n’ont été quasiment pas respectées et l’ONG Acled dénombre déjà plus de 750 morts dans le pays, et les autorités soudanaises 5 000 blessés.