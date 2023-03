Ministre russe : «La guerre lancée contre nous»: toute la salle se moque de Lavrov

«Vous savez, la guerre que nous essayons d'arrêter, la guerre qui a été lancée contre nous en utilisant l'Ukraine…» a commencé Lavrov, le plus sérieusement du monde. Éclats de rire généralisés et cris dans la salle. Le ministre russe s'interrompt, lance un regard noir à l'assistance, et continue, impassible quoiqu'un peu tendu.