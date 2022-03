Guerre en Ukraine : La guerre se joue également sur les réseaux sociaux

Depuis onze jours, les contenus pro-ukrainiens inondent la Toile. Certains récits restent toutefois invérifiables, voire «bâtis sur du vent». Et il existerait un récit similaire en Russie, où les rôles sont inversés.

Quelques heures après l’invasion de son pays, une Ukrainienne en veste noire et bonnet blanc insulte copieusement deux soldats russes en arme, filmée par un comparse. «Occupants», «fascistes !» Une spectaculaire incarnation de la volonté de son peuple de s’imposer aussi sur les réseaux sociaux.

«Prenez ces graines et mettez-les dans vos poches. Comme ça, des tournesols pousseront quand vous reposerez tous ici», ironise-t-elle. A son image, c’est la guerre de l’information que l’Ukraine, selon plusieurs analystes, domine pour l’instant face à la Russie.

«Volonté de documenter cette guerre»

Depuis onze jours, les contenus pro-ukrainiens ont inondé la toile: un passant tente d’arrêter un char russe, les locaux hurlent de joie quand des hélicoptères présentés comme ennemis s’écrasent. Ils moquent des tanks atomisés marqués du «Z» blanc de l’envahisseur, raillent leurs cadavres. Des légendes invérifiables sont montées en épingle. Comme ce pilote ukrainien qui aurait abattu cinq, six, voire dix aéronefs ennemis.

Ces derniers jours, à mesure que la Russie bombardait les villes ukrainiennes, les sanglots ont toutefois supplanté la bravade. «Ce qui est le plus fort, c’est que c’est organique», analyse Baptiste Robert. «Il y a une vraie volonté des Ukrainiens de documenter cette guerre. Quand il se passe quelque chose, ils sortent leurs téléphones.» L’armée ukrainienne poste elle aussi les dommages infligés à l’ennemi.

Trolls et désinformation

A Paris, l’ambassade d’Ukraine nie toute manipulation. «On ne produit pas de fake news», affirment ses diplomates. La désinformation est une arme russe, que Moscou «affine» depuis 2014 et la prise de la Crimée, poursuivent-ils. En 2016, ses trolls ont même été accusés d’avoir influencé la campagne présidentielle américaine. Leur stratégie est «d’infiltrer des groupes» de discussion pour faire évoluer leurs participants, décrypte Emily Harding, chercheuse au Centre pour les études stratégiques et internationales, un think tank américain.