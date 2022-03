Sondage – La guerre vous inquiète au Luxembourg, ses conséquences aussi

Originaires de la capitale, Marie-Paule et Michaël parlent presque d’une même voix. «Nous ne croyons pas en une troisième guerre mondiale», nous confient-ils. «La Russie n’ira pas plus loin que les frontières des pays de l’OTAN. On ne craint pas un nouveau conflit militaire au niveau mondial, mais on s’attend à plus de pauvreté et de faim dans le monde. Par conséquent, il devrait y avoir encore plus de réfugiés. Ce seront des conséquences néfastes du conflit actuel».