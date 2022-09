Droits humains : La Guinée équatoriale abolit la peine de mort

Les autorités de ce petit pays d’Afrique centrale ont annoncé cette décision via la télévision d’État. Le régime de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 43 ans, est régulièrement accusé par les ONG internationales de disparitions forcées.

La Guinée équatoriale a aboli la peine de mort lundi en vertu d’une loi promulguée par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de ce petit pays pétrolier d’Afrique centrale parmi les plus fermés et au régime les plus autoritaires au monde.