Aux enchères: La guitare brisée par Kurt Cobain adjugée à 600 000 dollars

Reste que la guitare a été signée par les trois membres de Nirvana, formation mythique aux tubes éternels, comme «Smells Like Teen Spirit» ou «Come As You Are». Ils étaient alors en pleine ascension.

Julien's Auctions, qui pensait la vendre pour dix fois moins, l'a cédée pour 595 000 dollars exactement lors d'une vente en public au Hard Rock Cafe de New York, ce que l'entreprise a qualifié de «stupéfiant», dans un communiqué. La maison d'enchères avait auparavant précisé que l'instrument, une Fender Stratocaster noire, avait été réassemblé mais ne pouvait plus être utilisé pour jouer dessus. Il présente des inscriptions faites par les trois membres de Nirvana: le chanteur et guitariste Kurt Cobain, le bassiste Krist Novoselic et le batteur Dave Grohl.