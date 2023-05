Au Luxembourg: La haine des femmes a bien grandi chez les extrémistes

Manosphère

Outre les classiques: «Extrémisme religieux et de droite, on retrouve les adeptes des théories du complot qui ont proliféré après le Covid, ajoute Karin Meyer. Mais on constate aussi une influence de la manosphère». Un réseau de groupes en ligne à la rhétorique antiféministe et contre l’autonomie des femmes qui fait pas mal parler de lui dernièrement.