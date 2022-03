La haine s'empare à son tour des réseaux sociaux

Les sites Internet anti-sociaux continuent de voir le jour sur Internet. Le site «I fucking hate you» liste ainsi les

personnes à haïr.

Alors que le web tend de plus en plus vers le tout communautaire, des sites prenant le contre-pied total de ce mouvement fleurissent actuellement sur la Toile. Si la haine est présente depuis longtemps, sous forme de billets publiés dans des blogs ou des forums, elle se décline désormais aussi sous forme de réseaux (anti)sociaux.

Après Hatebook, la face obscure de Facebook destinée à se créer une liste d’ennemis et y poster des insultes et des commérages sur ses contacts, d’autres réseaux communautaires jouent dans le même registre. C'est le cas de I fucking hate you, l’un des sites antisociaux les plus en vogue du moment. Ce dernier sert de défouloir envers les célébrités ou des membres du réseau beaucoup plus anonymes.