Au Luxembourg: La hausse des prix freinée dans l’immobilier ancien

Le recours au télétravail et le développement de nouveaux projets ont une influence sur les prix.

Les prix de l’immobilier ancien au Grand-Duché poursuivent leur course en avant, mais à un rythme plus lent. Selon la dernière étude réalisée par atHome, la croissance sur ce segment a progressé de 3 % sur les six derniers mois, contre 5,8 % sur la période précédente.