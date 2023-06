La hausse des taux stimule encore les résultats des banques

«La hausse soutenue des taux d’intérêt a mené à une progression notable du résultat (avant provisions et impôts) et de la valeur ajoutée du secteur bancaire (+57% et +16% sur un an respectivement au 1er trimestre), explique le Statec. À prix constants, la valeur ajoutée des banques affiche une hausse de 7% sur un an – contre -11% pour les compagnies d’assurance et +2,5% pour les activités auxiliaires – ce qui porte la croissance du secteur financier à +3,2% sur un an (+5.5% sur un trimestre).