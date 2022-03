La haute couture voit rouge

Le petit monde de la mode a choisi la couleur de cette fin d'année. L'automne sera rouge ou ne sera pas.

Cet hiver, dites adieu aux couleurs ternes, au gris et au brun. La tendance se fait écarlate. Les couturiers des plus grandes maisons ont en effet choisi de faire rougir votre garde-robe tout entière. Manteaux, chapeaux, robes de soirée ou simples pull-overs vous feront voir la vie en rouge cet hiver. Et de préférence en rouge tomate. Il vous donnera, sans aucun doute, des airs de femme fatale.

Attention tout de même à ne pas trop en faire. Ce n’est pas parce que la couleur est celle d’un charmant fruit qu’il faut pour autant vous vêtir d’un verger. On évitera alors de lui superposer des tissus verts ou même orangés. Au contraire, on misera sur la sobriété en choisissant soit un look totalement écarlate, soit une tenue en rouge et noir, comme l’aimait en son temps une certaine Jeanne Mas.