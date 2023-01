Au Luxembourg : La House of BioHealth est complète

EHLERANGE – Le Grand-Duc héritier a inauguré ce jeudi la troisième et dernière extension de la House of BioHealth. La structure aura coûté 60 millions d'euros et abrite environ 450 salariés.

La House of BioHealth (HoBH) est désormais terminée. La troisième et dernière extension de la structure a été inaugurée ce jeudi par le Grand-Duc héritier, avec, entre autres, les ministres LSAP de la Santé Paulette Lenert et de l'Économie Franz Fayot. La HoBH, née d'une collaboration entre le ministère de l'Économie, des investisseurs privés et la ZARE (Zone d'activités économiques régional à Ehelrange), la HoBH héberge des entreprises innovantes dans les domaines de la biotechnologie et des technologies digitales de la santé.