En Grèce : La jeune baleine secourue a été retrouvée morte

Une jeune baleine, que les autorités portuaires grecques avaient secourue la semaine dernière près d'Athènes, a été retrouvée morte mercredi sur une côte.

Cette baleine de taille moyenne et d'une longueur maximum de sept mètres, présentait une blessure préoccupante à la mâchoire inférieure.

Une jeune baleine, que les autorités portuaires grecques avaient secourue la semaine dernière près d'Athènes, a été retrouvée morte mercredi sur une côte de l'île proche de Salamine, a annoncé le ministère grec de l'Environnement. Le cétacé s'était échoué vendredi sur une plage du sud d'Athènes et avait pu regagner la mer après avoir été hydraté, traité aux antibiotiques et escorté par un patrouilleur de la police portuaire et des plongeurs du centre grec de sauvetage des cétacés d'Arion.