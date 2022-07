Mexique : La jeune Debanhi est morte asphyxiée

L’adolescente Debanhi Escobar, dont la mort a suscité une vague d’indignation au Mexique, est morte asphyxiée, selon les résultats partiels d’une nouvelle autopsie révélés lundi, qui, selon sa famille, renforce la thèse de l’assassinat. Debanhi Escobar, 18 ans, a été retrouvé morte le 21 avril dans la citerne d’un motel, douze jours après sa disparition. Le corps de la jeune femme a été exhumé le 1er juillet pour de nouvelles études cherchant à déterminer la cause de son décès.

Sa mort «est due à une asphyxie par suffocation», a déclaré Felipe Takeshi, directeur de l’Institut des sciences médicolégales de la Cour supérieure de justice de Mexico. L’institut participe à l’enquête menée par un enquêteur privé engagé par la famille Escobar. Le spécialiste a estimé que l’étudiante en droit est décédée entre trois et cinq jours avant que son corps soit retrouvé, et a exclu qu’elle ait subi des violences sexuelles. Un précédent rapport médico-légal sollicité par la famille de Debanhi Escobar avait conclu que la jeune femme avait été violée et assassinée. Mais «aucune preuve n’a été trouvée, aucun indice qui pourrait soutenir la présence de violences sexuelles», a déclaré M. Takeshi.