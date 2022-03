Ligue des champions : La Jeunesse Esch rêve d'un exploit à la Frontière

Battue sur le plus petit des scores par Solna à l'aller (1-0), la Jeunesse rêve d'accéder au 3e

tour préliminaire de la Ligue des champions.

De Sousa (à gauche) et la Jeunesse reçoivent Solna, à 17h, pour le compte du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions.

«Nous avons préservé toutes nos chances. On se doit de croire en la qualification!». L'euphorie du coach eschois, Jacques Muller, après la belle prestation de ses protégés en Suède contrastait avec les ambitions affichées avant la rencontre: «Surtout ne pas prendre une raclée». Objectif louable quand le modeste champion du Luxembourg se frotte au champion de Suède.

Mais, depuis, la donne a changé. Solna, à la dérive en championnat où le club lutte cette saison pour son maintien, n'a rien de l'ogre attendu. Assez limités techniquement, les Suédois ont même paru à la peine sur le plan physique. «Mais attention. Cela ne reste qu'un match aller et ce sont des pros, ils voudront se racheter de leur mauvaise prestation», prévient l'attaquant de la Jeunesse Pupovac, à deux doigts de faire mouche à l'aller et d'offrir un but à l'extérieur qui aurait été précieux aux Luxembourgeois.