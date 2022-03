Constat : La jeunesse fait les frais des erreurs de conduite

LUXEMBOURG - Cette année, la route a fait moins de morts mais… tué plus de jeunes. Sur les 23 victimes de la route à ce jour, 11 avaient entre 18 et 30 ans.

La série noire continue. Moins de deux semaines après le décès de deux jeunes filles (19 et 20 ans), la route luxembourgeoise a encore tué un garçon de 20 ans lundi soir. L'automobiliste, originaire de Virton, en Belgique, a fini sa course contre un arbre après avoir manqué un dépassement.

«Depuis début 2010, près de la moitié des morts sur la route étaient des jeunes conducteurs», constate-t-on du côté de la Sécurité routière. Sur les 23 victimes dénombrées à ce jour, 11 avaient entre 18 et 30 ans. «Les chiffres sont trop faibles pour y voir une tendance», explique Isabelle Medinger, directrice de la Sécurité routière.

Contrairement aux a priori, ce ne sont pas toujours les week-ends qui sont les plus dangereux. Certains des créneaux horaires suggèrent plus un manque d'expérience des jeunes conducteurs qu'un abus d'alcool.

Si la proportion de moins de 25 ans ayant perdu la vie sur la route est plus élevée qu'en 2009, le nombre total de tués a baissé. À la même date l'an passé, conduire avait été fatal à 34 personnes.