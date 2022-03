La Jeunesse inconstante voit s'éloigner l'Europe

Tenue en échec par le F91 (1-1)

à domicile, la Jeunesse laisse filer le RFCU vers la deuxième place de Fortis Ligue.

Dès l'entame, ils bousculaient le champion et seul un excellent Joubert pouvait repousser les assauts de Piron et consorts. À la 32e, Rougeaux trouvait même l'ouverture aux six mètres à la réception d'un centre du même Piron. Et l'addition aurait pu être plus corsée à la mi-temps pour un F91 loin d'afficher sa solidité habituelle.