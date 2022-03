Football : La Jeunesse maintient le cap

La Jeunesse a conforté sa place en tête de BGL Ligue grâce à un nouveau court succès, à la Frontière, face au Progrès (2-1).

Mais la belle opération de cette 21e journée du championnat luxembourgeois a été réalisée par le RFCU. Toujours troisièmes, les hommes de Sébastien Allieri, vainqueur face à Hamm (1-0), creusent l’écart avec ses poursuivants. Grevenmacher, quatrième et battu à domicile par la lanterne rouge Mondercange, pointe désormais à quatre points. Tandis que le Fola et Differdange sont à six longueurs.