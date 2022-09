Un deuxième enfant pour Guillaume: La «joie immense» de la Grande-Duchesse Maria Teresa

Au lendemain de l'annonce de l'arrivée prochaine du deuxième enfant de Guillaume et Stéphanie, la Grande-Duchesse Maria Teresa a fait par de son «immense joie» à L'essentiel, en marge d'une entrevue accordée au château de Colmar-Berg. «Nous sommes très heureux pour le couple et aussi pour Charles, qui aura donc un petit frère ou une petite sœur. C'est une belle petite famille», a félicité l'épouse du Grand-Duc Henri.

Né le 10 mai 2020, le prince Charles est deuxième dans la ligne de succession au trône. Émue, la Grande-Duchesse Maria Teresa a précisé qu'elle et le Grand-Duc Henri ont appris la nouvelle «il y a quelque temps». Ils se préparent désormais à accueillir leur sixième petit-enfant après Gabriel (16 ans) et Noah (15 ans), fils du prince Louis, Amalia (8 ans) et Liam (5 ans), enfants du prince Félix, et Charles (2 ans).