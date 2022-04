En Russie : La journaliste antiguerre devient correspondante pour un média allemand

La journaliste russe Marina Ovsiannikova, qui avait dénoncé la guerre en Ukraine en plein journal télévisé russe, va travailler pour un média allemand

Elle écrira pour le journal et contribuera régulièrement à sa chaîne d'information télévisée. «Marina Owsjannikova a eu le courage, à un moment décisif, de confronter les téléspectateurs en Russie à une image non édulcorée de la réalité», a expliqué Ulf Poschardt, rédacteur en chef du groupe Welt, dans un communiqué. «Elle a ainsi défendu les vertus journalistiques les plus importantes, et ce malgré la menace d'une répression étatique», ajoute le patron du quotidien conservateur.