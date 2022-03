Etats-Unis – La journaliste censée couvrir une fusillade figure parmi les victimes

États-Unis : La journaliste censée couvrir une fusillade figure parmi les victimes

Le responsable d’un journal local voulait envoyer une de ses employées sur les lieux d’un drame, samedi matin en Virginie. La jeune femme avait en fait perdu la vie dans cette même tragédie.

Deux personnes ont perdu la vie lorsqu’une bagarre a dégénéré en fusillade, vendredi soir devant un restaurant de Norfolk (Virginie). En apprenant la nouvelle tôt samedi matin, un responsable du journal local The Virginian-Pilot a voulu envoyer sur place une de ses journalistes pour qu’elle couvre l’événement. Il lui a toutefois été impossible de joindre Sierra Jenkins, qui était censée être de piquet ce matin-là. Et pour cause: la jeune femme de 25 ans faisait partie des deux victimes de la fusillade, écrit le Huffington Post .

«Sierra était une femme brillante et talentueuse qui avait beaucoup de qualités. Sa passion pour le journalisme était indéniable (…) Elle était drôle, énergique et pleine d’enthousiasme. Nous avons le cœur brisé», confie Kris Worrell, rédactrice en cheffe du groupe Virginia Media. Selon sa famille, la journaliste venait de manger au restaurant avec sa meilleure amie et l’établissement s’apprêtait à fermer ses portes quand une dispute a éclaté dehors. Des coups de feu ont été tirés, et Sierra a accidentellement reçu une balle. Sa mort a été prononcée à l’hôpital.