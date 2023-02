Marina Ovsiannikova : La journaliste russe anti-guerre sort un livre après sa fuite de Russie

Intitulé «Zwischen Gut und Böse» (entre le bien et le mal, comment je me suis enfin opposée à la propagande du Kremlin, ndlr), ce livre de 200 pages devrait également sortir plus tard en anglais et en français, a dit à l'AFP l'éditeur allemand, Langen Müller, de Mme Ovsiannikova.