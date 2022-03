La juge avait oublié le prisonnier... pendant un an

L’homme avait été passé plus d’un an en détention préventive... alors qu’il avait été reconnu innocent. La magistrate a été suspendue.

103 000 euros d’indemnités et un an de suspension de fonction. C’est la sentence retenue contre cette magistrate espagnole qui avait oublié pendant un an un prisonnier reconnu innocent. Cette décision intervient deux jours après l'engagement d'une procédure de sanction pour faute grave contre un autre juge espagnol, Rafael Tirado, après le meurtre d'une fillette par un pédophile qui aurait dû lui se trouver en prison au moment du crime.