États-Unis : La juge Ketanji Brown Jackson fait un pas de plus vers la Cour suprême

La juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson a franchi une nouvelle étape vers sa nomination à la Cour suprême, qui pourrait intervenir d’ici vendredi.

La juge Ketanji Brown Jackson a fait un pas de plus lundi en direction de la Cour suprême des États-Unis, où elle sera la première femme noire à siéger, avec un premier vote de procédure sur sa candidature. La magistrate de 51 ans, nommée par le président Biden, est quasi-assurée d’obtenir le feu vert final du Sénat lors d’un vote en séance plénière, probablement d’ici la fin de semaine. Tous les élus du parti démocrate la soutiennent, ainsi qu’au moins trois sénateurs républicains modérés, les noms de Mitt Romney et Lisa Murkowski s’ajoutant lundi à celui de Susan Collins, garantissant ainsi une majorité suffisante.

Cinq femmes sur 115 juges

Sur les 115 juges ayant siégé à la Cour suprême, il n’y a eu que cinq femmes – quatre blanches et une hispanique – et deux hommes noirs. Au-delà du symbole, l’arrivée de la juge Jackson, pour remplacer le progressiste Stephen Breyer, ne modifiera pas les équilibres au sein de la haute juridiction, où les juges conservateurs conserveront six sièges sur neuf. En raison de ce faible enjeu, les élus républicains ont surtout utilisé son audition pour faire résonner leurs thématiques de campagne en vue des élections de novembre, à commencer par la criminalité, qui augmente selon eux à cause du «laxisme» de Joe Biden.