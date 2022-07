Birmanie : La junte accusée d’utiliser des mines antipersonnel «de façon massive»

L’ONG de défense des droits de l’homme dénonce un usage «ignoble et cruel» de ces engins explosifs bannis par la convention d’Ottawa, ratifiée en 1997 par plus de 160 pays, mais pas la Birmanie. Au moins 20 villages de cette région frontalière de la Thaïlande sont concernés, ainsi qu’un axe routier important, une église, ou des chemins menant aux champs de riz.

«Les soldats ont placé des mines terrestres dans la cour d’habitations et à l’entrée des maisons et des sanitaires extérieurs», détaille le rapport, conclusion d’une étude de terrain menée du 25 juin au 8 juillet. «Les mines terrestres placées par l’armée ont tué et gravement blessé des civils et l’utilisation de ces dispositifs a de graves conséquences à long terme, notamment parce qu’elle empêche les personnes déplacées de retourner chez elles et de travailler sur leurs terres», assure Amnesty International, sans donner un nombre de victimes.