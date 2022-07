Birmanie : La junte birmane exécute quatre personnes, dont deux opposants

La junte birmane a exécuté quatre prisonniers, dont un ancien député pro-démocratie du parti d’Aung San Suu Kyi et un célèbre opposant, ont annoncé lundi les médias d’État, ce qui constitue la première application de la peine de mort en Birmanie depuis plus de trois décennies.

Les quatre personnes avaient été condamnés pour des «actes de terreur brutaux et inhumains» et les exécutions ont suivi «les procédures de la prison», a affirmé le journal d’État «Global New Light of Myanmar», sans préciser comment ni quand elles ont été réalisées. Depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, des dizaines d’opposants à la junte ont été condamnés à mort, mais aucune exécution n’avait eu lieu jusqu’à présent.