Birmanie: La junte dissout le parti politique d’Aung San Suu Kyi

Le coup d’État militaire qui a renversé le gouvernement démocratique d’Aung San Suu Kyi en février 2021 a plongé la Birmanie dans le chaos. Plus de 3100 personnes ont été tuées dans la répression de la dissidence.

Le parti d’Aung San Suu Kyi, qui avait largement remporté les élections législatives en Birmanie en 2015 et 2020, va perdre toute existence légale. L’annonce, émanant de la commission électorale mise en place par la junte et présentée mardi sur la télévision d’État MRTV, a été justifiée par des critères techniques: la Ligue nationale pour la démocratie (LND) «verra son statut de parti politique automatiquement annulé» à partir de mercredi, faute d’avoir rempli les conditions pour se réinscrire.

Les militaires avaient justifié leur coup d’État de février 2021 par des accusations contestées de fraudes électorales massives lors du scrutin remporté par la LND en 2020, fermant ainsi une parenthèse de dix ans d’expérience démocratique et plongeant le pays dans le chaos.

L’armée au pouvoir promet depuis d’organiser un scrutin national. Mais en février, les militaires, qui envisageaient d’abord la tenue d’élections avant le mois d’août, ont mis en avant des raisons sécuritaires et logistiques pour retarder l’échéance de six mois supplémentaires, dans un pays en proie à un violent conflit civil qui échappe en partie à leur contrôle.

Économie en ruines et pays ravagé par des combats

Le coup d’État a relancé les combats avec les rebelles ethniques et donné naissance à des dizaines de groupes de «forces de défense du peuple» anti-junte. Des pans entiers du pays sont ravagés par des combats et l’économie est en ruines.

Les dirigeants de la LND ont été décimés par l’armée

La LND avait réussi un raz-de-marée électoral en 1990, scrutin annulé par la junte de l’époque. Aung Suu Kyi a reçu le Prix Nobel de la paix en 1991. Le parti est resté le creuset des aspirations démocratiques sous le règne de la junte et a remporté les scrutins de 2015 et 2020 en devançant les formations liées aux militaires.

Aung San Suu Kyi purge une peine de 33 ans de prison

Selon une organisation locale, plus de 3100 personnes ont été tuées dans le cadre de la répression militaire de la dissidence depuis le coup d’État, et plus d’un million de personnes ont été déplacées par les combats, selon les Nations Unies.