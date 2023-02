Birmanie : La junte étend la loi martiale à de nombreux bastions de la résistance

Trente-sept districts de huit États et régions sont concernés par la mesure. L’armée birmane au pouvoir avait déjà prolongé, mercredi, l’état d’urgence dans le pays de six mois.

La junte au pouvoir en Birmanie a étendu la loi martiale à des régions entières où l’armée fait face à une résistance féroce de combattants opposés au coup d’État, selon les médias d’État vendredi. Après avoir prolongé mercredi de six mois l’état d’urgence dans tout le pays, l’armée a imposé cette loi martiale dans 37 districts de huit États et régions. La Birmanie est en proie au chaos depuis le coup d’État de 2021 qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi.

Cette dernière annonce indique que la junte cherche de nouveaux moyens d’éradiquer la résistance dans les zones où les combattants anti-coup d’État sont actifs. L’extension de la loi martiale a pour but «d’exercer des activités plus efficaces pour garantir la sécurité, l’État de droit, la paix et la tranquillité locales», est-il écrit dans le journal d’État Global New Light of Myanmar.