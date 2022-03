Birmanie : La junte va gracier et libérer 814 prisonniers

La junte militaire en Birmanie a annoncé samedi qu’elle allait relâcher plus de 800 prisonniers dans le cadre d’une amnistie à l’occasion du Jour de l’Union.

La junte avait relâché près de 23 000 détenus l’an dernier pour le Jour de l’Union, les organisations de défense des droits craignant à l’époque qu’il s’agisse de faire de la place dans les prisons pour enfermer les opposants et semer le chaos dans la population. Le coup d’État du 1er février 2021 a déclenché de grandes manifestations et une répression militaire sanglante, avec plus de 1 500 civils tués et près de 12 000 arrestations, selon un groupe local de surveillance.