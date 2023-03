Cinq personnes avaient sauté dans le vide: La famille avait prémédité et répété son suicide, affaire classée

A Montreux, en mars dernier, 5 corps ont été retrouvés sur la chaussée à proximité du casino. 4 personnes sont mortes sur le coup. 20min/Sébastien Anex

Au terme d’une instruction pénale débutée il y a un peu moins d’une année, l’affaire dite du «drame de Montreux» vit son épilogue, communique mardi le Ministère public suisse. Le procureur en charge a rendu lundi un avis de prochaine clôture, étape préalable au prononcé d’une ordonnance de classement. L’enquête conclut au suicide collectif prémédité d’une famille – le père, la mère, sa sœur jumelle et les deux enfants mineurs – vivant en autarcie, suivant des préceptes survivalistes, complotistes et religieux.

Le Ministère public revient sur les éléments découverts durant l’enquête, via des perquisitions au domicile de la famille et de la sœur jumelle de l’épouse (qui vivait avec eux), de caméras de surveillance et de l’audition de témoins notamment. Le jeune survivant a été entendu, mais n’est pas en mesure de faire le récit du déroulement des faits. Il est remis de ses blessures et a été pris en charge par le service des tutelles et curatelles.

Un «départ» préparé et répété

Il ressort de l’enquête que les cinq membres de cette famille vivaient en autarcie et scolarisait les deux enfants à domicile. La fille avait été annoncée comme ayant quitté le pays, la plaçant sous les radars du Canton, l'autorité locale suisse. Tous suivaient une doctrine survivaliste et complotiste, constituant des réserves de toutes sortes de denrées. «Le Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine semblaient avoir également affecté les membres de la famille, précise le Ministère public. Ceux-ci faisaient montre d’une grande défiance envers tout ce qui représentait l’État, notamment l’école et la police».

La mère et sa sœur présentaient des «personnalités dominantes et possessives, très contrôlantes, contrastant avec un père effacé». Leur emprise a maintenu la famille «dans la croyance d’un monde qui lui était hostile», détaille le communiqué. A l’approche du jour fatidique, le 24 mars, la famille avait «préparé, répété et organisé son départ vers «un monde meilleur», attendant un événement déclencheur.

Aucun témoin oculaire

En parallèle, face à la non-réponse du père aux sollicitations concernant la scolarisation du fils, les autorités vaudoises avaient délivré un mandat d’amener. L’arrivée d’agents de police pour ce motif «a été l’élément déclencheur attendu». Vers 6h45, au 7e étage de l’immeuble, s’est tenu un bref échange oral à travers une porte verrouillée et barricadée. «Pendant que les policiers patientaient, les membres de la famille se sont rendus sur le balcon et se sont jetés dans le vide, à tour de rôle, en silence, dans un intervalle de 5 minutes». Seul rescapé, le fils a été rapidement pris en charge.

20min/Sébastien Anex

Une caméra du casino confirme une partie du déroulement des événements, mais les enquêteurs ne disposent d’aucune image, ni de témoignage oculaire de ce qui s’est déroulé sur le balcon. Toutefois, l’intervention d’une tierce personne est exclue, et l’hypothèse de la contrainte des adultes sur les enfants a été écartée. Aucune trace de lutte ni substance chimique dans les organismes n’ont été relevées. L’affaire sera classée.

Pensées suicidaires? Faites-vous aider Vos ressentez des pensées suicidaires, vous souffrez de problèmes de santé mentale, ou vous vous inquiétez pour un proche? Parlez-en et faites-vous aider. www.prevention-suicide.lu

D’Ligue - Centre d’Information et de Prévention: (+352) 45 55 33

SOS Détresse: (+352) 45 45 45

Kanner a Jugendtelefon : 116 111

Urgences: 112 (Ambulances, Hôpitaux, Médecins, Pharmacies)