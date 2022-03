Critères stricts : La justice de l'UE valide le «tourisme hospitalier»

La Cour de Justice européenne a jugé jeudi que le remboursement des frais médicaux engagés à l'étranger ne pouvait être refusé dans les cas où l'assuré ne peut recevoir en temps utile des soins urgents dans son pays.

La Cour était amenée à se prononcer après avoir été saisie par le tribunal de grande instance de Sibiu, en Roumanie, du cas d'une ressortissante roumaine partie se faire soigner en Allemagne pour des affections vasculaires graves. D'abord soignée dans un établissement spécialisé à Timisoara, en Roumanie, la patiente, qui devait se faire opérer à cœur ouvert, a estimé que les médicaments et les fournitures médicales de première nécessité faisaient défaut, et que le nombre de lits était insuffisant. Elle a décidé de se faire opérer en Allemagne et demandé à sa caisse maladie le remboursement de l'intervention, d'un montant approchant 18 000 euros. Sa demande a été rejetée et elle s'est tournée vers les autorités roumaines, qui ont à leur tour demandé à la justice européenne de trancher.