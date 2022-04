Décision au Kirchberg : La justice européenne contraint Airbnb à informer le fisc sur ses locations

LUXEMBOURG – Les États peuvent obliger les plateformes comme Airbnb à communiquer au fisc les informations sur les transactions effectuées, décide la Cour de justice de l'UE.

La justice européenne a validé mercredi l'obligation faite aux plateformes de location de biens d'hébergement touristique de communiquer aux administrations fiscales nationales les informations sur les transactions effectuées. La Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg, avait été saisie d'un litige opposant la société Airbnb Ireland et la Belgique.

La société irlandaise avait été invitée à communiquer au fisc belge les données sur les locations effectuées en Belgique au cours de l'année 2017 via son portail électronique. Airbnb Ireland met en relation, contre rémunération, des locataire potentiels et des loueurs, professionnels ou non, proposant des hébergements.