Sur «YouTube» : La justice ordonne le retrait du film anti-islam

La justice américaine a ordonné mercredi le retrait du site de vidéos YouTube d'un film anti-islam qui avait déclenché en 2012 une vague de violences meurtrières dans les pays arabes.

Une cour d'appel fédérale a cassé la décision d'un tribunal qui avait refusé en première instance de retirer le film «L'Innocence des musulmans» de la plateforme de vidéos américaine, détenue par Google. La plainte avait été déposée par Cindy Lee Garcia, l'une des actrices du film, qui avait assuré avoir été trompée sur l'objet du brûlot et réclamait son retrait au titre de son droit d'auteur. Dans sa décision, la cour d'appel a estimé que le réalisateur du film, Mark Basseley Youssef, avait «outrepassé les droits implicites d'utilisation de la performance de l'actrice».

Les juges ont également reconnu que «des dommages irréparables pourraient être commis en l'absence d'injonction (de retirer la vidéo), car (la plaignante) faisait l'objet de menaces de mort». Mme Garcia avait été embauchée par M. Youssef pour tourner dans un film intitulé «Desert Warrior» (Le guerrier du désert). Le film n'était jamais sorti, mais l'actrice avait découvert sur YouTube un autre film, «L'innocence des musulmans», dans lequel ses scènes avaient été utilisées, détournées et doublées avec des dialogues anti-islam. «Si répondre à un casting pour un film amateur à petit budget mène rarement à la gloire, cela fait tout aussi rarement d'une actrice l'objet d'une fatwa», observe Alex Kozinski, l'un des juges de la cour d'appel.

Il rappelle qu'à la suite de la diffusion et de la médiatisation du film, des violences avaient éclaté dans le monde arabe, et un religieux égyptien avait lancé une fatwa contre toutes les personnes ayant participé au film. Le film, grossièrement amateur, dépeint le prophète Mahomet comme un voyou aux pratiques déviantes. L'auteur de «L'innocence des musulmans» avait été condamné en novembre 2012 à un an de prison pour violation de sa liberté conditionnelle dans une affaire de fraude bancaire.