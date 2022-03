Procès : La justice passe l'éponge pour KBC et la Kredietbank

Dans le procès contre les deux banques accusées de la plus grosse fraude fiscale de l'histoire en Belgique, la justice a estimé que les enquêteurs avaient grossièrement bafoué les droits de la défense.

Les poursuites engagées (fraude fiscale, faux et usage de faux) contre les banques KBC et la Kredietbank, accusées de la plus grosse fraude de l'histoire en Belgique, sont "irrecevables", a déclaré le président du tribunal, Pierre Hendrickx, en concluant un jugement qui porte un coup terrible à la crédibilité de la justice belge.