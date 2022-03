Accusations de viol : La justice rouvre l'enquête sur Cristiano Ronaldo

Suite au témoignage d'une femme, la justice américaine a relancé une enquête contre le footballeur portugais, accusé de viol. Les faits présumés remontent à 2009.

La police de Las Vegas a annoncé lundi avoir rouvert l'enquête sur des accusations de viol portées par une Américaine de 34 ans contre la star du football Cristiano Ronaldo, qui a catégoriquement démenti toute agression. La plaignante, Kathryn Mayorga, affirme dans une plainte déposée dans l'État du Nevada que Ronaldo l'a sodomisée de force le 13 juin 2009. Selon Leslie Stovall, l'avocat de Kathryn Mayorga, celle-ci espère non seulement «obtenir justice» en mettant Ronaldo face à ses responsabilités, mais aussi l'empêcher de recommencer et «encourager toutes les victimes d'agressions sexuelles» à poursuivre leurs auteurs, «aussi célèbres, riches ou puissants puissent-ils paraître».

Un accord à 375 000 dollars?

Celle-ci n'ayant pas de maillot de bain, il lui aurait proposé un short de sport et un tee-shirt, la menant à la salle de bains pour qu'elle puisse se changer. Selon ses dires, c'est pendant qu'elle se déshabillait que le footballeur a fait irruption dans la salle de bain, sexe apparent, pour lui demander une fellation. Mme Mayorga dit avoir refusé et demandé à quitter les lieux. Au moment où elle sortait de la salle de bains, elle accuse Ronaldo de l'avoir poussée sur un lit, pour tenter d'avoir une relation sexuelle. Et c'est parce qu'elle se protégeait le sexe de ses mains qu'il l'aurait sodomisée. Après l'agression, Ronaldo l'aurait laissée partir, «affirmant être désolé et qu'il se comportait d'habitude comme un gentleman».