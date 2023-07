Présidentielle au Guatemala: La justice sème la confusion à un mois du second tour

Le TSE a proclamé la qualification pour le second tour de Bernardo Arevalo, qui a créé la surprise au premier tour, et de Sandra Torres au terme d’une vérification des votes exigée par la Cour constitutionnelle à la demande des principaux perdants.

Mercredi soir également, le chef du parquet spécial contre l’impunité (FECI) Rafael Curruchiche a annoncé sur les réseaux sociaux que la personnalité juridique du parti Semilla (graine) de Bernardo Arevalo avait été suspendue par un tribunal pénal, ce qui pourrait l’empêcher de concourir au second tour programmé pour le 20 août.

«Profonde inquiétude» de Washington

À la surprise générale, Sandra Torres et Bernardo Arevalo, tous deux sociaux démocrates, s’étaient retrouvés en tête des 22 candidats à la présidence au premier tour, marqué par une forte abstention et un grand nombre de bulletins nuls. Favorite des sondages et candidate malheureuse à plusieurs reprises auparavant, Sandra Torres, ex-épouse de l’ancien président de gauche Alvaro Colom (2008-2012), a obtenu presque 16% des voix.