Affaire Polanski : La justice suisse approuve la libération du cinéaste

Le Tribunal pénal fédéral helvétique a "ordonné la libération de Roman Polanski", a annoncé mercredi un porte-parole du ministère de la justice.

Les services du ministère de la justice "décideront rapidement si on ordonne la libération de M. Polanski ou si on va recourir auprès du Tribunal fédéral (de Lausanne, la plus haute instance judiciaire suisse, ndlr) contre cette décision", a-t-il ajouté.