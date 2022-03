Espagne : La justice suspend le reconfinement en Catalogne

Lerida et sa périphérie devaient être à nouveau confinées, comme annoncé dimanche par les autorités, mais il n’en sera rien. 200 000 personnes sont concernées par ces mesures.

Pour la première fois depuis la fin du confinement en Espagne, plus de 200 000 personnes devaient être reconfinées à domicile dans cette zone de Catalogne (nord-est), afin de lutter contre un fort rebond des cas de Covid-19. Après une baisse drastique du nombre des cas et des décès dans l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie, avec plus de 28 400 morts, plusieurs dizaines de nouveaux foyers sont actifs en Espagne. La zone de Lérida est l'une de celles qui inquiètent le plus les autorités.