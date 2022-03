Serie A - 10e journée : La Juventus et Naples dans le sillage de la Roma

La Juventus Turin, qui a écrasé Catane (4-0), et Naples, beau vainqueur à la Fiorentina (2-1) mercredi, restent au contact du leader, l'AS Rome, qui joue jeudi son match de la 10e journée de championnat.

La Juve a facilement battu un Catane passif pour revenir à deux points de la Roma, qui peut reprendre le large si elle signe sa dixième victoire d'affilée contre le Chievo, dans le dernier match de la 10e journée. La Juve a ouvert le score sur une frappe déviée d'Arturo Vidal, puis Andrea Pirlo l'a mise à l'abri d'un superbe coup franc direct. En seconde période, Carlos Tevez a marqué son sixième but en Serie A puis Leonardo Bonucci a signé le poker. Antonio Conte a continué sa rotation, remplaçant Vidal par Paul Pogba à l'heure de jeu pour ménager ses clefs du milieu de terrain avant le match à Parme, samedi, et surtout la réception cruciale du Real Madrid en Ligue des champions, mardi.

Le Napoli a marqué trois points très précieux à Florence pour rester collé à la Juventus, dans un match emballant entre deux équipes offensives, et a démontré à la fois son talent et son sens de la compétition pour résister au rush final de la «Viola». Après l'ouverture du score de José Callejon, de volée sur une passe délicieuse de l'extérieur du droit de Gonzalo Higuain, Naples s'est fait reprendre sur le neuvième but du Capocannoniere (meilleur buteur) de la Serie A, Giuseppe Rossi, sur un penalty consécutif à une poussée de Federico Fernandez sur Stefan Savic. Dans la foulée Luis Cuadrodo a écrasé une frappe sur le poteau. Mais Naples a repris les devants grâce à son homme en forme, le Belge Dries Mertens, qui a figé la défense sur une accélération et marqué, après trois passes décisives lors des derniers matches. Naples a également montré la profondeur de son banc, s'imposant avec l'habituel maître à jouer, Marek Hamsik, en petit forme depuis un mois, remplaçant, comme le feu-follet Lorenzo Insigne. La «Viola» elle a perdu sa cinquième place dans l'affaire, doublée par le surprenant Vérone de Luca Toni, auteur du second but contre la Sampdoria Gênes (2-0).